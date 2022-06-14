新北市議員王威元的競選總部以「共享辦公室」為概念，提供免費的插座、茶水，邀年輕人來作客暢談市政。（王威元提供）

民眾黨新店大文山參選人張凱鈞成立虛擬的元宇宙競選總部。（擷取自張凱鈞臉書）

選戰開始加溫，新北市議員參選人除依靠網路文宣、上政論節目方式行銷自我外，競選總部也搞創意噱頭，挑戰連任的新北市議員林金結承租樣品屋當競選辦公室、新北市議員王威元把競辦設計成「共享辦公室」、民眾黨新店大文山參選人張凱鈞則成立元宇宙競選總部，為的就是吸引選民目光，進而讓選民走進競辦了解政見。

「樣品屋變成競辦，相較於過去承租民宅服務，吸引不少民眾目光！」土樹三鶯選區的現任新北市議員林金結表示，他原本承租的服務處位在土城國小附近民宅，因道路狹窄，來陳情、拜訪的民眾停車困難，選舉期間也需另找辦公室替代，因此去年底決議搬遷至土城學府路二段的路口中央，將競辦改為樣品屋。

林金結說，樣品屋有2層樓，室內空間比過往大了5倍，外觀也相當新穎，且設置絕對合法，已向市府合法登記，使用期限可以維持5年。他說，搬遷前就曾詢問過風水師意見，雖然競辦位在路衝位置，但人氣會相當旺，果然設立短短數月時間，選民上門的次數增加了數倍。

三重、蘆洲選區的現任新北市議員王威元，競選總部設在三重文化南路上，主打競辦內部裝潢，相當重視年輕人想法的他，以「共享辦公室」為概念，設置2張6人桌、插座、咖啡機、茶水、點心，盼吸引年輕人把競辦當成便利商店，自在做自己想做的事，順道認識他及提出的政見。

同樣為搶攻年輕人選票，張凱鈞成立虛擬地球村概念的元宇宙競選總部，虛擬服務處共有兩層樓，內有參選人政見、文宣，同時會設置年輕人創意跟青創發想基地，提供年輕人參與元宇宙的機會，希望透過虛擬及實體服務處整合，吸引年輕人參與公共議題討論與政治。

張凱鈞強調，每個階段會針對不同族群提出政見及議題推廣，虛擬總部是未來趨勢，但為兼顧各類族群，也有成立實體競選服務處，他並在新店服務處嘗試擺設智能販賣機，方便選民到服務處交流、享用飲食，順便增加一點收入，來補貼選舉經費。