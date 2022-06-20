前台北市議員楊實秋之子楊澤祖，日前才因為與大馬歌手丘沁偉合作架設網站發生糾紛，雙方隔空交火、互揭對方黑歷史，就在2人鬧得沸沸揚揚時，楊澤祖從事色情按摩傳聞也甚囂塵上，但楊男矢口否認，謠言一直未被證實，本刊找到曾經教導楊澤祖如何取悅女性技巧的「師父」，一窺議員兒下海秘辛。

據了解，隨著女權意識抬頭，排解性需求不再是男性的專利，專為女性開設的情慾按摩工作室如雨後春筍，讓始終飄著醉人粉味的情色產業，如今多了不少陽剛氣息，而2019年2月的某天，「JAY SPA」蕭姓老闆的官網上，收到了一封特別的面試者私訊。

「楊澤祖長得很帥，不管是身材、身高、長相都在標準之上，但就是穿得有點破爛，當時我也不知道他就是議員兒子。」蕭姓老闆和本刊談起對楊澤祖的第一印象，至今仍記憶猶新。

本刊調查，楊澤祖的父親楊實秋曾以國民黨黨籍擔任過5屆議員，連任議員失敗後轉型名嘴，常上節目針貶時事，而他篤信基督教，還曾參加過護家盟的反同遊行，以及提倡「守約、守分、守貞、守成」理念的家庭義走日，楊澤祖身為他的獨子，家庭觀念似與議員父親南轅北轍。

2019年2月，楊澤祖以假名「周OO」，到蕭男經營的情色按摩工作室應徵，在面試過程中，楊男表示自己想要學技術，並聲稱急需要賺錢，而蕭男見楊男談吐誠懇、求職慾望強烈，因此不疑有他，讓他簽了合約書後，便要他來工作室學習，同時也負責服務女客人。

「他一開始是滿認真的，一天大概可以接3、4個客人，但女客對他的評價滿兩極的，有的人很喜歡，有的覺得他臉很臭。」蕭男表示，楊澤祖長相帥氣、身材壯碩，身高更高達184公分、體重93公斤，憑著健身練出的好身材、體力而大受女客歡迎，還有客人對他念念不忘，一進去就成為店內「紅牌」

但隨著工作時間一久，楊男的缺點逐漸表露無疑，蕭男透露，楊男會挑選客人，如果女客不是自己喜歡的類型，他在服務過程中便會面露不悅、服務怠慢，也因此曾遭到女客投訴，「有的女客人說，楊澤祖在做愛的過程中，臉臭得感覺像欠了他幾百萬！」

JAY SPA的蕭姓老闆控訴，楊澤祖當初以假身分到工作室應徵，被開除後還回來偷東西。（圖／趙世勳攝）

而隨著楊男待得越久，挑女客的程度就越來越嚴重，同時還有女客向蕭男投訴，自己的錢包內的現金會不見，加上楊男、蕭男在工作上時常為了雞毛蒜皮的事發生摩擦，在同年的5月，蕭男將楊男開除，豈料卻引發後來的糾紛。

楊男離開工作室後，帶走同事在外自立門戶，還返回蕭男工作室偷竊，甚至向警方檢舉「恩師」，種種行徑都讓蕭男氣憤不已，所幸最終法律主持公道，楊澤祖的犯行罪證確鑿，最終被台北地方法院依竊盜罪判刑3個月定讞，也還給備受欺負的蕭男公道。

針對諸多指控，本刊致電向楊澤組求證，他表示，自己確實在蕭男的工作室上過班，對於拿假身分應徵一事，他則說，許多男師傅都會用假名，自己並不是唯一一個，這個假身分證是一個將軍的兒子所有的身分證，蕭男當初也知道，事後卻提告讓他覺得相當莫名其妙。

至於遭蕭男控訴在網路上抹黑他，楊澤祖則說自己說的都是事實，對於蕭男還控告潛入工作室內偷竊，楊男表示，當初工作室有協議，外出工作時，一定要用店內的按摩油，自己本來就可以回去拿，而針對蕭男所述，自己偷走戒指、現金，楊男則表示是蕭男捏造的。

楊澤祖被指遭蕭姓老闆開除後，帶著認識的同事自立門戶，開設按摩工作室。（圖／讀者提供）

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