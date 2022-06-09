蕭男揹著超大包包被員警認出遭到逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

日前高雄一名蕭姓男子偽裝成信徒，在路邊土地公廟跟廟公攀談，趁廟公不注意時偷走外套內的現金，令受害廟公痛斥「看起來斯斯文文，沒想到竟在土地公面前行竊」。警方7日巡邏時見揹著超大背包的蕭男，與廟內發生的竊盜犯相似，經盤查確認後逮捕蕭男時，又發現蕭男身背屏東地方法院與屏東地檢署發布通緝案。除依竊盜罪嫌移送高雄地檢署外，另依規定解送屏東地方法院與屏東地檢署歸案。

7日上午9時許，新興分局前金所員警在成功一路巡邏時，發現一名蕭男身穿灰色上衣，行跡鬼鬼祟祟，且揹著超大背包與3日在八德二路上一間土地公廟發生的竊盜犯嫌相似，員警見狀上前盤查，竟然發現除了涉嫌竊盜案外，還是屏東地方法院與屏東地檢署所今年5月中發佈的通緝犯。

蕭男因涉案遭通緝，長期都投宿躲藏在市區各旅館，3日前往前金區八德二路土地公廟參拜時，先裝作觀光客及信徒跟廟公攀談，降低廟公戒心，趁廟公不注意時，竊取掛在椅子上外套內1400元現金。遭竊的廟公痛斥，蕭男戴著方框眼鏡，看起來斯斯文文的，不料竟在土地公面前行竊，因此前往前金所報案，請員警務必將犯案者繩之以法。

據了解，蕭男原住在屏東，今年被前女友告妨害性自主罪，害怕檢方調查，所以孤身一人前往高雄，規避屏東地檢署傳喚開庭，才會遭到通緝。

蕭男表示，自身遭通緝四處躲藏，沒工作也不願返家，因此晃到寺廟時，見廟公將錢包遺留在外套，才臨時心生歹念，竊取得來的現金已經都花光了。花在住宿跟生活用品上。員警訊後除依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦外，另外通緝的部分，也依規定解送屏東地方法院與屏東地檢署歸案，並擴大追查有無涉及其他不法。