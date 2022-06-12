詐騙手法「買點數換手機」 三峽警及時阻止男子上當

新北市三峽區45歲呂姓男子日前到超商購買1萬8000元Apple store點數，店員懷疑呂男受騙，主動通報三峽警分局，員警到場詢問呂男用途，呂男告知在臉書看到「買點數換手機」優惠訊息，經員警說明是詐騙集團手法，呂男才恍然大悟。

呂男表示，在臉書見賴姓好友張貼iphone手機優惠訊息，心動下便私訊聯繫，賴男回覆係朋友店家開幕做活動，才有優惠價格，自己也有購買等等，並且提供店家人員的LINE ID供其聯繫，他才深信不疑依對方指示趕緊到超商「買點數換手機」。

員警向呂男說明，以不符成本低價與異常購買方式有違常理，可先與賴姓友人查證。呂男聯繫後，才知賴姓友人的帳號已被盜用，險些平白蒙受損失。

三峽分局表示，在網路上要求金錢匯款、購買點數、投資或販售明顯低於市價商品等，很高機率都是詐騙，即使是親友的帳號，也務必電話聯繫上本人做確認，或是先撥打「165反詐騙諮詢專線或110」或就近到警察機關詢問查證，以避免受騙。