新北市有名女大生日前因「穿太清涼」遭員警盤查，事發後收到員警臉書私訊求「當個朋友」，讓女大生不滿爆料員警惡劣行徑；時代力量立委邱顯智今(14)日在臉書粉專痛斥，身為警察濫用公權力蒐集民眾個人資訊，進行搭訕女性、性騷擾，警政署應積極調查，別讓少數人不當作為，影響民眾對警察的信任。

邱顯智在臉書個人粉專表示，一名女大生穿著「吊嘎」走在輔仁大學周邊，突然被一名員警攔下盤查，並要求交出身分證及詢問女大生「為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」，豈料，沒多久後女大生便收到該名員警透過臉書私訊「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」；據了解，這名員警過去在新莊分局服務，已經有多位女學生遭該員警「假盤查、真搭訕」，卻因為績效好，儘管被檢舉投訴也未遭法辦。

邱顯智痛斥，這已經是犯罪行為，依據《個人資料保護法》第15條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，應有特定目的，並符合執行法定職務必要範圍內、經當事人同意，或者對當事人權益無侵害；第16條也明文規定，公務機關對個人資料之利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符。只有在列舉的例外狀況，才可以作為特定目的外之利用。

邱顯智表示，「搭訕」當然不會是合法使用範圍，事實上，連合法盤查的理由都不是；他指出，依據《個人資料保護法》第41條規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。公務員假借職務上之權力、機會或方法，更要加重其刑至2分之1。

邱顯智認為，身為警察，卻濫用國家公權力蒐集民眾個人資訊，搭訕女性甚至是性騷擾。警政署應該積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任；他也提醒，依據《個人資料保護法》第45條規定，這是非告訴乃論的犯罪，千萬不要用被害人沒有提告，當作消極不調查的理由。