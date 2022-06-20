台中市太平警分局太平警友站站長吳忠賢甫上任近3個月，平時熱心公益、回饋地方不遺餘力，有感員警在夜間執勤或搜尋任務時人身安全，於日前特別贈送派出所近50位同仁每人1個「高性能LED式直充作業手電筒」，一份暖暖的心意讓收到裝備的基層員警們紛紛說讚，頻稱「夜間有這好幫手，安全又添一份保障！」

太平警友站站長吳忠賢表示，在實際與基層員警弟兄接觸後，才知道警察工作的辛勞，平常夜間返家，偶然看到弟兄們在視線較昏暗的地方執勤，或是進入巷內察看有無可疑之處，如果能夠提升照明功能，也可以大大減輕夜間執勤時的壓力及不確定性。

許多收到這手電筒的同仁也紛紛道出使用心得，無非是操作簡便、多功能光線變焦、充電快速等，也感謝吳站長的鼎力支持，有了這支高性能的手電筒，對於夜間執行交通疏導、臨檢盤查、搜尋等勤務，大大提升照明效能，對執勤時人身安全增添一份保障。

太平所所長廖文雄表示，感謝吳忠賢對警察同仁的認同，並致贈這款高效能手電筒，這所謂「工欲善其事，必先利其器！」讓同仁有更完善的應勤裝備來維護地方治(交)安，最後誠摯感謝警友站支持及付出，成為派出所最堅強的後盾。