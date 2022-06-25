花蓮七星潭風景區賞星廣場旁公廁，近日有民眾發現廁所上方玻璃會反射，站在廁所外就可一窺如廁狀況；管理單位花蓮縣政府觀光處表示，已通知廠商貼上不透光貼膜改善。

有民眾在花蓮同鄉會貼文指出，「女性友人在七星潭某公廁出來後，說廁所的頂部玻璃會有反射；在廁所外等候的我就隨著她指的方向一看，頂部玻璃正反映著某廁所內的馬桶...」貼文引起網友熱烈討論。

有網友質疑是設計疏失，稱「上廁所要打傘」，也有網友說，「拍照都這麼清楚，現場看一定更明瞭」，擔心女性民眾上廁所都被看光光。

花蓮縣政府觀光處觀光產業科長陳勇男今天接受媒體聯訪指出，這處公廁近年改建，為提升明亮度、增加通風，讓地板快乾、減少臭味，才改用挑高、玻璃設計。

陳勇男指出，玻璃屋頂白天透光沒問題，推測天色暗變成鏡面效果，接獲民眾反映後，今天上午已要求廠商已派員處理，以類似遮光貼膜方式貼，會觀察白天、夜間反射狀況。（編輯：孫承武）1110625