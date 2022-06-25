七星潭風景區公廁，被遊客發現，屋頂的造型玻璃窗會反射如廁情形。（花蓮縣政府提供）

花蓮知名景點七星潭風景區，遊客絡繹不絕，卻被發現，賞星廣場旁公廁屋頂玻璃材質，入夜後會「反光」，遊客憂心如廁被「看光光」，管理單位花蓮縣府觀光處今勘查，確實有隱私疑慮，也解釋當初考慮通風、採光才做此設計，目前已緊急聯繫廠商貼膜、霧化處理。

臉書社群「花蓮同鄉會」有網友貼文，女性友人到七星潭公廁如廁，抬頭一看，驚訝發現頂部玻璃會反射，因廁所頂部面積大，站在門外的人也能看見屋頂「反射」出如廁現況。入夜後，光線變暗，廁所內亮，馬桶都能清楚看見，一點隱私都沒有。

許多網友看到貼文留言擔心「完了，要被看光光」，還有網友指出，七星潭是海邊，可能女生會在廁所內換衣服，從圖片看來都那麼清楚，現場看一定更明顯，也有網友質疑是設計疏失，稱「上廁所要打傘」。

花蓮縣府觀光處觀光產業科長陳勇男說，這座公廁位於賞星廣場旁，最初並非這樣設計，多年前改建時，考量明亮、乾燥、通風等因素，設計玻璃屋頂及通風口，增加採光，也讓廁所地板可以快乾，防止臭味。

陳永男表示，玻璃屋頂白天透光沒有問題，是入夜後變成鏡面效果，出現反射作用。縣府得知後，已經立即請廠商處理，因公廁的玻璃頂部高度相當高，廠商先丈量玻璃尺寸，再架設5公尺高梯，由內往外貼上不透光的貼膜改善。