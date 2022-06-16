大陸綜藝《乘風破浪》陣容強大，邀請女藝人上節目組隊表演，最後靠觀眾選出幾人組成女團，參加來賓有王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅，以及蔡卓妍、鍾欣潼、少女時代前成員Jessica鄭秀妍等人，光是嘉賓名單幾乎每一位都是重量級，不過近日網上出現一則關於節目的爆料，爆料者說節目其中一位嘉賓行為誇張，甚至有一次不穿內衣練舞。

《乘風破浪》開播以來因陣容引起巨大討論度，近日網路上卻出現一則爆料，爆料者說節目中有一位女星，想用黑紅的人設走紅，不計各種招數，只要能紅就好，爆料者稱該女星被淘汰之後立刻開直播拉票，結果第二天該女星就和粉絲說「大家不要投票了，節目組不讓我提前透露。」意思已經被內定淘汰了，試圖扭曲時間順序。

爆料者還說該女星有一個很噁心的毛病，就是上大號不沖廁所，因為節目是幾個女星住在一起，其他女星進廁所時發現該女星沒沖廁所，而且已經好幾次了，問該女星為什麼不處理，該女星一臉無辜的回答自己不知道，說以為是自動沖水的。不僅如此，幾位女星排練的時候，有一位女星發現她不對勁，沒有穿內衣，其他女星告訴該女星，該女星才抱住自己的胸部大叫，說自己忘記了。

爆料者稱關於這位女星的事跡還有故意忽略奧運冠軍徐夢桃，在公益節目穿著暴露等，由於爆料者給該女星的描述是「落淚姐姐」，網友們推測被爆料的女星可能是趙櫻子，在初舞台橋段她曾經邊唱邊落淚。不過爆料發酵之後，徐夢桃親自在底下回應「姐姐們都送我禮物了」，變相澄清該爆料。

爆料者說該女星不沖水。（圖／微博）