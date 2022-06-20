73歲退休女星白嘉莉，曾主持過《群星會》、《銀河璇宮》等電視節目，更創下以英語、日語、法語訪問節目嘉賓的先例，被譽為「最美麗的主持人」。近年從印尼回台的她，偶爾會出席公開場合，也會在臉書紀錄所見所聞，日前她參加台灣精品預展，73歲的絕佳狀態根本比現場的珠寶和藝術品還閃耀，保養功力超驚人。

白嘉莉18日在臉書po文透露，她受邀出席位於微風南山藝文展演中心3樓的「保利香港10週年拍賣會—台北精品預展」，並分享當日的照片，畫面中，白嘉莉頂著俏麗短髮，化上亮麗妝容，身穿白底紅花的雪紡上衣和貼腿白褲，揹著一卡紅色皮包，對著鏡頭露齒甜笑，渾身散發優雅的氣質，且膚質和身材曲線，以73歲來說，已經算保養得非常好，完全不負昔日「最美主持人」的封號。

許多網友也紛紛留言誇讚白嘉莉：「東方不敗！好氣質」、「真美麗！台灣國寶」、「四十幾年前和現在，氣質依舊」、「優雅知性，氣質美女」。

白嘉莉70年代因主持《群星會》、《銀河旋宮》等節目走紅，被譽為最美麗的主持人，在當年是非常火紅的女星，但她不眷戀演藝圈，在29歲那年選擇遠嫁印尼富商黃雙安，從此淡出螢光幕，跟隨丈夫一起打拚新事業；旅居印尼41年後，白嘉莉因丈夫過世，2020年回到故鄉台灣，還發行自傳書《白嘉莉 回眸》，並熱衷公益、藝術活動。