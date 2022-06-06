大陸女星江疏影以清新氣息、精緻五官和姣好身材，成為著名的氣質女星代表，加上江疏影2020年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，也讓她再攀演藝事業高峰，親民的江疏影今（6日）就豪放放送福利，她美穿細肩帶、深V洋裝，由上往下自拍視角還放送白嫩美肌，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

江疏影今在社群網站放送美照，只見她身穿橘色細肩帶長洋裝，耳朵上插著一朵紅色鮮花，江疏影穿搭散發度假氛圍，照片中，洋裝的胸前深V設計，讓江疏影白嫩肌膚一覽無遺，而她轉身還有大片美背，江疏影穿搭氣質又不失健康美，最吸睛的莫過於，江疏影由上往下的自拍視角，讓她的香肩、胸前美肌全都露。

江疏影難得放送福利，美照散發夏日氣息，也獲得網友直呼：「哇！太漂亮了」、「好看 忍不住多看照片幾眼」、「好性感喔 爆炸美」、「白到發光」、「噴鼻血的一組照片！辣眼睛，好火辣」、「狀態也太美，這樣好適合妳」。

江疏影穿搭散發渡假氛圍。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影穿搭散發渡假氛圍。（圖／取材自江疏影微博）

其實，江疏影不只是美女代表，她也是著名的演技派，江疏影作品橫跨大、小銀幕，她在2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎的肯定，而江疏影演技受肯定之餘，她也不忘充實自己、重返校園進修學習，江疏影獲得英國東安格利亞大學傳媒經濟學系碩士學位，是演藝圈公認內外兼具的學霸女神。