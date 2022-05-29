73歲謝姓老翁有酗酒習慣，今年3月29日晚間與家人發生衝突，不滿兒子將他壓制在地上，竟持水果刀刺向兒子的肩膀、右上背、胸口等處，遭警方以殺人未遂送辦，士林地檢署偵結，謝子偵查中稱，他不確定父親當時有無拿刀往他頸部刺，依傷害罪起訴謝父。

謝父案發當天喝完酒返回內湖路的住家，晚間11點半，與家人發生口角，猛敲妻子的房門並大聲嚷嚷，兒子見狀出面制止，兩人爆發口角，謝父先持水果刀朝兒子攻擊1至2次，謝子將父親壓制在地上，又被刺數刀，導致左側肩膀、右上臂、右側胸口穿刺傷，而謝父左手受傷。

47歲謝子警詢時稱，他要搶走父親手上的刀，卻被刀子刺傷頸部，不過檢察官訊問時，他說父親拿刀揮過來，他就閃躲，左臂被刺到，接著就將父親撲倒，身上多處都有流血，不確定當時父親有沒有拿刀刺向他頸部。

起訴書指出，從謝子的傷勢來看，並非刺在致命部位，難以認定謝父有殺人的犯意，依傷害罪起訴。