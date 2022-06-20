泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月搭遊艇出遊卻離奇溺斃，警方從意外改成謀殺重啟調查，繼Tangmo體內驗出失身水、大腿內側有26公分傷口，最新的監視影片中更發現疑有2男扛屍體的畫面，讓案情越來越不單純。

參與Tangmo重啟命案調查的議員Tae，在打撈到Tangmo屍體附近的一座倉庫內，發現2樓地板有一灘3公尺的血跡，立刻要求檢驗血跡，確認是否為Tangmo留下的；離譜的是，鑑識組抵達前，倉庫的主人竟然偷偷擦拭掉血跡，事後解釋那條血跡是釣魚留下的，讓議員Tae傻眼不已，但也只能努力地尋找其他線索。後來議員Tae在該倉庫附近的水閘門監控中，看到疑似有一男抱著一名全身癱軟的女子，與另一名男子會合，旁邊的欄杆上還疑有一條懸掛的粗繩，一男不斷到1樓確認繩索是否有綁緊，疑扛屍的畫面看得令人膽顫心驚。

除此之外，議員Tae指出另一個監控之前拍到水閘門旁邊的河中，有一個黑色物體載浮載沉，後來有位漁夫划船靠進，並在附近徘徊約25分鐘才離開，由於該黑色物體被指出有疑似游泳的動作，且未隨波逐流，甚至一度逆流，讓外界猜測黑色物體該不會就是Tangmo？不過該漁夫表示黑色物體只是木頭，但他為了看木頭而駐留25分鐘的詭異行為，仍備受外界質疑。

另一個相關疑點則是與Tangmo同船的嫌疑人之一富豪Robert，他在靠岸時坐在船邊使用電話時，被眼尖的網友發現鞋子疑有血跡，但富豪Robert上岸前並沒有這塊血跡，因此被外界猜測有可能是Tangmo的血跡。

Tangmo的驗屍報告已指出她的大腿內側有長達26公分的傷口，深到肌肉組織都外露，警方當初結案時稱那是墜河時被螺旋槳劃傷造成的，但「泰國柯南」封號的Atchariya鑑定後，認為傷口平整，應該是遭利器所劃傷，加上監視器拍到同船的富二代曾拿K2小刀開酒，經由醫師實測比對後發現切口很相近，推測Tangmo的腿被刀刺傷後，放血一陣子才被人從船頭拋入水中。