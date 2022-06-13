高雄一名69歲的鄭姓老翁疑因細故與妻子吵架後騎機車外出，但未戴安全帽又逆向的行車方式立即遭到警方示意停車，員警甫靠近就聞到男子身上濃濃的酒味，以酒精感知器檢測果然有酒精反應。男子見員警聯繫同仁前來支援時，深知剛剛的低姿態求情無效，立即改變態度，抱怨地說著:「人生海海啦、做人超過！」。員警不為所動，依規定實施酒精測試，果然超標。

鼓山分局鼓山派出所警員黃俊瑋於10日深夜23時25分左右行經鼓山區鼓山三路與新疆路口時，發現一名男子未戴安全帽又逆向迎面而來，立刻轉頭攔停。盤查過程中鄭男渾身酒氣，且駕照早已因多年前酒後駕車而吊銷，頻頻要求員警網開一面，男子見軟性〝商量〞無效後，竟要員警「得饒人處且饒人！」，整個態度轉變令人大開眼界。員警對鄭男實施酒精濃度測試，酒測值達每公升0.81毫克(mg/l)，依法逮捕並查扣車輛，帶返所製作警詢筆錄後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄一名男未戴安全帽酒駕求情遭拒，竟怨警:做人太超過。(蘇育宣翻攝)

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒後駕車刑責已修法加重，民眾切勿心存僥倖飲酒上路，以免害人害己，警方取締酒後駕車絕不手軟，提醒民眾酒後可以搭計程車、大眾運輸或找代駕服務，保障自己與他人的生命安全。