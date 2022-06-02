高雄一名53歲的黃姓男子去年因酒後駕車拒測，車輛遭查扣至今未領回，只好向朋友借機車做為上、下班的代步工具，但男子口罩未帶好，加上機車號牌遭到註銷，因此被警方攔查，員警發現男子身上有酒味，施測後酒測值達每公升0.30毫克，男子哀喊:「新陳代謝有夠差的！」，警方詢後依公共危險罪嫌送辦。

鼓山分局新濱派出所警員蔡宗勳於31日上午執勤時，在鼓山區鼓山一路發現前方騎機車的男子口罩沒戴好，加上車輛號牌逾檢註銷，趨前攔查時聞到男子身上有酒味，男子表示昨晚睡前喝了幾瓶啤酒，經過一夜的休息，自信應該已經完成代謝，大方接受酒精測試，沒想到還是超標，除了詢問0.30也算超標外，感嘆身體新陳代謝差，還自曝上次也是前一天晚上喝的酒還沒退，被警察發現後拒測才被扣車。

酒駕車子遭扣，豬隊友借友機車又酒駕，哀喊:新陳代謝差。(戴志揚翻攝)

初步了解，黃姓男子在高雄港區工作，自從酒駕拒測遭扣車後，便向朋友借來機車代步，因有睡前飲酒習慣，起床都會注意還有沒有酒味，沒想到前一晚多喝了一兩瓶啤酒就超標。鼓山分局長蔡鴻文提醒，酒後新陳代謝因每個人體質不同，退酒時間有長有短，呼籲民眾飲酒應適度，切勿貪杯。鼓山分局將持續針對轄內重要路段不定時查緝各類交通違規態樣，以確保用路人安全。