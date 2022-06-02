男子欲緩解憂鬱症的痛苦，自行栽種大麻活株2株、自行摘採9.5克大麻葉1包。（崔正綱攝）

男子吸食大麻用吸食器水菸斗。（崔正綱攝）

男子栽種大麻用設備。（崔正綱攝）

屏東市1名男子透過網路學習相關知識，在租屋處自行種植大麻，供自己吸食用。高雄市刑事警察大隊月前接獲情資，組成專案小組調查，鎖定男子的租屋處後，5月31日聯合屏東警方趁他進租屋處照顧大麻時當場逮捕。男子辯稱，自己受憂鬱症所苦，吃藥都沒有用，才會選擇大麻來緩解痛苦。訊後依《毒品危害防制條例》移送屏東地檢署偵辦。

高雄刑大3月接獲情資，屏東市1名男子涉嫌種植大麻，立即組成專案小組調查，經過2個多月的蒐證調查後，鎖定男子在自家附近的租屋處種大麻，於5月31日與屏東警方在附近埋伏，見到男子進屋後，合力將他逮捕。

男子供稱，先前與友人合買過大麻花，對殘留的種子感興趣，今年3月間開始在網路上學習種植大麻的技巧、知識，還特地在住家附近租1間套房，並購買設備來種植大麻，利用成株麻移植分株種植，以1變2栽種成功，但尚未收成就遭到警方查獲。

他更辯稱，自己因罹患重度憂鬱症，看醫生、吃藥都沒有效，才會選擇種植大麻供自己吸食用，以緩解痛苦，並無打算向他人販賣。

警方查獲大麻活株2株、自行摘採9.5克大麻葉1包、吸食器水煙斗、植物帳棚、生長燈及其他設備等證物，訊後依《毒品危害防制條例》將他移送屏東地檢署偵辦。