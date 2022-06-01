竊賊行竊前還戴上頭套遮住臉部。（翻攝畫面）

新北市土城的金姓男子，前年、去年分別2次進入至善路某女子私校行竊，竊取數百元到萬元不等，共有189名師生被害，共得手近33萬，金男被捕後坦承利用沒有上鎖的窗戶進入教室，偵訊時竟稱他也很意外窗戶沒鎖，士林地檢署依竊盜罪嫌起訴。

遭竊的女校採取住宿型，學生將身上的錢包、零錢放在教室內，連老師也將上萬元現金放在教室。39歲金姓男子，有多次竊盜、強奪前科，分別在2020年9月16日凌晨到隔天深夜11點59分以及2021年11月8日晚上11點到隔天凌晨3點多，前後2次攀爬逾越圍牆，侵入女子私校教室內行竊。

金男為了躲避追查，從新北市土城住處到搭公車、騎車、徒步到士林區至善路，犯案前還戴上頭套蓋住臉部，從窗戶攀爬進入教室，在裡面待數小時，行竊振興券、社團費用、班聯會費用，連銅版都不放過，學校前年遭竊後，在走廊架設監視器，去年11月二度遭竊隨即報警，警方案發後1個月鎖定金嫌住處，起出失竊的振興券3張，訊後依竊盜罪送辦。

金嫌坦承翻越牆垣侵入學校，隨機竊取財物，還稱教室窗戶居然沒鎖，他也很意外，警方查出金嫌非常狡猾，故意設下斷點躲避檢警查緝，士林地檢署日前偵結，依竊盜罪嫌提起公訴。