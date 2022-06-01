地處偏鄉又不敵少子化，蘭陽技術學院今(1)日傳出110學年全部停止招生後，並將向教育部提出111學年停辦。私校工會呼籲教育部，應做好學生安置與輔導轉學作業等相關事宜，讓該校退場成為典範。

私校工會理事長尤榮輝表示，蘭陽技術學院退場過程平和順利，未見紛爭，可成為退場借鏡。建議有意退場私校，參考蘭陽技院退場路徑，向該校取經，讓學校和平退場。

教育部也應做好學生安置及輔導轉學作業，並以退場基金補助學生轉學衍生費用，也要向學生及家長充分說明，並照顧好個別需求，讓蘭陽技術學院退場成為典範。

尤榮輝也強調，學校退場是極度敏感議題，只低調進行，且能做不能說，建議有意退場私校提前至少3年準備，並且要預備充足資金提供教職員優離優退，與保證妥善安置學生，特別注意做好師生溝通，一定要校內師生達到共識，在3年的退場緩衝期妥善照顧好師生權益，也讓教職員有充裕時間另謀出路，才不會像台首大退場引起諸多紛擾。