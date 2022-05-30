為幫助年輕人善用創意，能發揮所長達到創業目的，「浪愛齊步走」創新創業競賽頒獎典禮暨111年「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」今天舉辦，受疫情影響，學生參賽團隊以線上方式較勁，並由專家與產官學代表選出創業組、創新產品組與創新服務流程組的得獎隊伍。

這場競賽共吸引來自全台14所學校、139個隊伍參加，並由來自13家企業、14所大學專家組成的評審選出27隊進入決賽。工商投資策進會總幹事黃于珊表示，今年「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」從去年的8所學校擴大至12校，且增加「創業巴士」等亮點，盼幫助青年學子透過創意、創新到創業，創造新興產業的可能性。

勞工局就業安全科長劉彩虹表示，為提升學生們的參與度，特別提供10萬元獎金，另多家企業、組織分別贊助禮券、獎品，協助青年初創團隊進一步檢驗商業模式，讓學生們可少走創業冤枉路。

黃于珊強調，此計畫整合中部大專院校的創育量能，打造青秀台中政策「前培育」的拼圖，並舉辦「台中創育嘉年華」，創下2萬2132人次投票支持的紀錄。中興大學主任祕書林金賢則說，透過「浪愛齊步走」創業競賽關懷流浪動物，並提升寵物經濟產業，希望整合創新思考與關懷毛孩的精神，創造產業新契機。

由專家評選出來的得獎團隊，創業組金牌為中興大學的派特樂基、銀牌則是雲科大水良曲辰，而創新產品組金牌為靜宜大學的毛利小五郎、銀牌為台中教育大學環保小尖兵的丟丟桶仔，另創新服務流程組金牌則是建國科大浪留憐、銀牌為台中教育大學暈船勒戒所。