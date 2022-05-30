大陸國家主席習近平30日下午在釣魚台國賓館會見候任香港特首李家超。習近平讚揚李家超「愛國愛港」立場堅定，並指，北京對其充分肯定、充分信任。

習近平對李家超當選，並獲大陸中央任命為香港第六任特首表示祝賀。他說，李家超愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻，大陸中央對李家超充分肯定，也充分信任。

習近平指出，去年以來，在新選舉制度下，香港先後舉行了選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任特首選舉，都取得成功。實踐證明，新選舉制度對於落實「愛國者治港」、保障香港市民行使當家作主權利、推動形成社會各階層各界別齊心協力建設香港的良好局面都發揮了決定性作用。這是一套符合「一國兩制」方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

習近平強調，今年適逢香港回歸大陸25週年。 25年來，儘管經歷了許多風雨挑戰，但「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。大陸中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心從沒有動搖，更不會改變。在大陸中央政府、港府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期。他表示，相信新一屆港府施政一定會展現新氣象，香港發展一定會譜寫新篇章。