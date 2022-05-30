港府換屆在即，香港特首林鄭月娥今（30日）發布最後一份的按月抗疫報告，提到新冠疫情肆虐全球已長達近兩年半，香港也不能倖免，先後應對了五波疫情，最新一波更因傳播力極高的Omicron病毒而導致抗疫力有未逮。她表示，走上復常之路的同時，必須心懷感恩，衷心感謝北京的及時支援，以及市民的同心協力。

林鄭月娥在報告中表示，經歷了3月初的驚濤駭浪、到4月漸露曙光、再踏入5月後，第五波疫情明顯受控，每日陽性檢測個案徘徊在200至300例之間。儘管如此，為與大陸「通關」創造條件，港府堅守「外防輸入、內防反彈」策略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作，同時推動全港市民按時接種合適劑次的新冠疫苗，加強整體防護屏障，讓社會走上更廣闊的復常之路，穩步前行。

她說，香港走上復常之路必須心懷感恩，衷心感謝北京的及時支援和香港市民的同心協力，此次是她作為香港特首發布的第28份，也是最後一份的按月抗疫報告，祝願香港繼續在這條得來不易的復常之路穩步前行，早日有序恢復跨境人員正常往來，重振香港聯通中外的亞洲國際都會地位。