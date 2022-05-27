根據外媒引述知情人士表示，大陸國家主席習近平預計為紀念香港回歸25周年的出訪行程可能會壓縮到7月1日當天。甚至如果新冠疫情再次爆發的話，也可能根本不會成行。

據《華爾街日報》引述知情人士指出，近幾個月來，外界一直預期習近平會前往香港，紀念今年香港回歸大陸的第25周年，這也可能成為近２年半以來習近平首次離開大陸行程。上述知情人士表示，香港官員已開始研究如何將他的行程壓縮到7月1日周年紀念日當天，而不是按照慣例進行多日的活動。

據知情人士透露，至今習近平還沒有確認具體行程，習近平的辦公室一直擔心，有鑑於香港最近爆發了一場大規模的Omicron疫情，接觸到病毒的風險可能太大。儘管如此，一些在香港的中國大陸官員也開始為可能的訪問做準備，限制自己與訪客的互動，以避免感染新冠病毒。

其中一位知情人士更指出，將與習近平會面的香港官員與政要，很可能得在他抵達之前，先行將自己隔離7天。