據報香港候任行政長官李家超明天起程前往北京，接受國務院任命，預料獲中共領導人接見。由於疫情關係，全程會用閉環式管理。

大陸國務院早前召開全體會議，決定任命李家超為香港特區第六任行政長官，並由總理李克強簽署李家超為特區第六任行政長官的國務院第七五四號令。據報，李家超明日前往北京，正式接受任命。消息指，除了接受任命外，李家超此次訪京，還將與國務院港澳辦主任夏寶龍舉行工作會議，討論籌備下屆政府的工作。