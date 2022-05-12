美國國務院官網5日更新美台關係的「參考資料」（Fact Sheet），刪除了「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等文字，並定義「一個中國」政策是「以《台灣關係法》、美中三公報和六項保證為指引」。國務院發言人普萊斯強調，這不是「推出政策」，只是參考資料的「技術性更新」，「我們的政策沒有改變」，但仍然無法平息熱議，過度延伸、扭曲的解讀或一廂情願的期望紛紛躍上檯面。

更新美台關係 時機敏感

在美中全方位戰略競爭更趨白熱化、俄羅斯入侵烏克蘭的連帶效應之下，台灣的安全環境更為險惡，美國的任何風吹草動都會引起強烈反應，出現美國將改變一中政策、甚至走向「一中一台」，美國不支持台獨的立場鬆動，台灣定位論述將有所改變等論調，其中多為主觀臆測，反而模糊了焦點。因此，唯有以事實為基礎，在美中台三邊關係架構及完整脈絡下，才能梳理出真正意涵。

什麼是Fact Sheet？在傳播實務中Fact Sheet運用極為普遍，就是指政府部門、民間企業提供給媒體、特定對象、利益相關者的「公關背景資料」，簡而言之就是參考資料，絕非政策聲明或政策綱領；為了達到宣傳或公關的效果，通常不超過2頁的參考資料會選擇性彰顯正面有利的面向，降低負面因素。

因此，國務院不會利用參考資料揭櫫新政策，這也是為何普萊斯強調網頁技術性更新不是推出新政策。另一方面，國務院確實希望新版參考資料能強調美國對台灣堅若磐石支持的正面因素，同時使在華府不受歡迎、且容易引起誤解的「台灣是中國的一部分，不支持台獨」等文字消失，但這不代表美國從此放棄不支持台獨的立場，美中《建交公報》中的「美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並認知中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」等法律文字依然存在。

另外如令台灣感到鼓舞，並賦予特殊意義的「基於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證指引的一中政策」，及「美國持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸分歧」，雖然首度見諸於國務院參考資料中，但這是美國既定立場，拜登政府於2月公布的《美國印太戰略報告》就作了正式、權威的政策表述，國務院網頁不過是呈現這個事實。

中美競爭 紅線不能跨越

美國的重大外交政策通常透過政策報告，或總統、國務卿、國家安全顧問等決策官員的政策聲明傳達，而拜登政府的中國政策常被批判「漫無目標」、「零亂不清」，就是因為缺乏清晰的政策文件闡釋，除了《印太戰略報告》外，拜登政府就任1年多來最重要的《國家戰略報告》及《國防戰略報告》到目前仍付之闕如，導致國務院例行性更新網頁就引發高度關切，正反映了這個現象。

從美中雙邊關係分析，在包括「拜習會」的美中高階官員互動過程中，中方在會後發布的談話資料中經常主動指出，美方表達了「不支持台獨」的立場，而美方發布的資料則是以「反對片面改變台海現狀，維持台海和平安定」為重點，對於「不支持台獨」的論點則避而不談，但不承認、也不否認中方的說法。這次國務院利用更新網頁內容的機會展現對中共的強硬態度，順勢消除相關內容，並不令人感到意外，但這不能改變在未來的溝通對話中，中方將持續要求美國對台獨問題表態。

台灣問題對中國大陸而言是涉及領土與主權完整的核心利益，對美國則是關係在印太地區的重大利益，雙方有所堅持，也各自畫出了不能跨越的「紅線」，或是不能碰撞的「護欄」，已成為美中「競爭共存」關係的基本條件，在目前世界秩序處於拐點的關鍵時刻，如美國透過國務院網頁片面對中國政策做出重大修正和改變，對兩國關係造成「顛覆性」影響，不但有違決策程序，背離國際現實，也不符合美國利益。

不可否認，國務院更新美台關係資料的時機與國務卿布林肯計畫發表中國政策演說，及拜登即將啟動印太地區外交出擊有相當關聯。拜登亟欲向國內及印太地區展現堅定支持台灣，有效威懾中共武力犯台的態勢，但這些都屬戰術性、技術性的宣傳操作；而台灣執政當局必須體認到，即使國務院更新網頁內容，台灣依然是拜登政府制衡中共的代理人，並須承擔所有風險。