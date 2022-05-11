國民黨質疑，福又達家用唾液快篩試劑價格，賣得比其他國家貴兩倍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩價格是自由市場所訂，若民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。宅神朱學恒酸說，陳時中嗆爆時間又到了；有網友則對此表示，「一句話惹毛老百姓的最佳示範」。

朱學恒今(11日)在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書粉專表示，陳時中的下午嗆爆時間又到了，「不爽不要買」。

網友紛紛表示，「他(陳時中)怎麼一直在嗆記者？難道政策都不能檢驗嗎？」、「就回不去了呀！模範生都變壞孩子了」、「越來越夜郎自大了」、「將帥無能，累死醫護，年底一人一票『救救』陳時中」、「無能自大傲慢的政務官，偏偏還有一堆人覺得正常」、「連演都懶得演了……太秋了！佩服佩服！」

也有網友認為、「看來他們就是把防疫用品視為奢侈品的概念，你買不起可以不買啊，這又不是生活必需品...」、「不爽別投民進黨」、「人民的公僕搞得像慣老闆」、「他自己都預言會確診破千破萬時，就不趕快去處理快篩、清冠一號、口服藥等不夠問題，非得等總統震怒才開始開會，恐怕未來等待執政團隊有高官確診了，速度才有效率吧」、「一句話惹毛老百姓的最佳示範，還歸剛欸」。