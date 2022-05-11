國民黨主席朱立倫日前呼籲，政府應該開放民眾自主進口快篩試劑，緩解缺貨亂象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有限制廠商自主進口；食藥署則宣布6月底前專案核准民眾可以個人身分申請快篩進口。資深媒體人黃揚明認為，快篩在超商等八大通路鋪貨、開放個人申請少量進口等政策急轉彎，證明執政黨已感受到民怨沸騰，不得不拆雷；畢竟接下來1周，會有許多機構做總統蔡英文的就職7周年民調。

黃揚明今(11日)在臉書貼文表示，陳時中昨天才拿出一張哏圖，直指朱立倫前晚的哏圖是錯誤指控，強調政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署EUA核准的快篩試劑。但朱立倫針對快篩亂象提出的建議是：開放自主進口合規快篩，比照口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩，政府可列出清單，規範僅限歐盟、美國等地通過核可的快篩，緩解缺快篩亂象。

黃揚明接著表示，今天食藥署宣布6月底前專案核准民眾可以個人身分申請100份快篩試劑進口，無須專案申請、無須繳交原本規範的規費2000元，且不限衛福部EUA核准的快篩產品，只是未經EUA核准的快篩產品，不得當作防疫政策判斷依據、也不得轉售。

他指出，24小時前還是陳時中說的「錯誤指控」，24小時後就成了食藥署從善如流的政策，甚至還放得更寬，所有廠牌快篩試劑都可以開放民眾少量進口，「那陳時中要不要做一張哏圖，稱昨天指控朱立倫錯誤指控的哏圖，是錯誤指控呢？」

黃揚明指出，從快篩在超商等八大通路鋪貨，到開放個人申請少量進口等政策急轉彎，在在證明，「執政黨已感受到民怨沸騰，不得不拆雷，畢竟，接下來1周，會有許多機構做總統蔡英文的就職7周年民調。民主萬歲！」