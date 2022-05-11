台灣當前疫情肆虐，防疫政策一團糟，民間哀鴻遍野。新冠肺炎病毒首當其衝的第一線，莫過於醫療照護人員，懸壺濟世的醫者父母心，本著不能見死不救的職業倫理，再累也是咬牙硬撐，而防疫指揮中心只知壓榨基層醫護人員，在護理人力不足狀況下，竟還要將護病比擴大4倍，逼得第一線醫護人員走上街頭抗議。

早在去年年初，桃園醫院群聚感染時，國民黨立委鄭正鈐就大膽假設未來將會面臨醫療人力與資源不足情況，隨即結合國民黨團號召民眾站出來挺醫護，最後更是隻身前往總統府陳情，呼籲蔡政府應給予實質的支持與鼓勵，沒想到超前部署的建議，陳時中竟是置若罔聞，導致國人健康被病毒突破防線，連帶影響民生經濟。

防疫視同作戰，就應該記取教訓以策未來，去年已有醫療量能不足的前車之鑑，如今確診病例更是去年同期的百、千倍之多，重症數急遽攀升，防疫中心仍是老神在在！

第一線醫護人員壓抑不住怒火集結指揮中心抗議，表示要「喚醒陳時中」，並提出落實醫院人力備援及降低醫護比例等務實作為，因為他們都知道，這場疫情持久戰曠日廢時，醫護絕對不能倒，必須咬緊牙關撐下去！但人類畢竟還是血肉之軀，看到頭埋紙箱吃便當的醫護人員，陳時中無動於衷，真是裝睡的人叫不醒啊！

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