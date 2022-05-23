香港候任特首李家超預定7月1日就職。而由於李家超目前尚未公布政務司長人選，正積極籌組新政府的李家超，預料本周此行重頭戲，會就班底人選與北京中央交換意見。

香港01報導，大陸國務院總理李克強本月20日簽署國務院令，任命李家超為香港特區第六屆行政長官。據了解，李家超本周啟程前往北京，領取國務院委任狀。

報導稱，翻查資料，現任特首林鄭月娥於2017年3月26日當選後，於4月11日在北京中南海紫光閣獲總理李克強頒發任命她為香港第五任特首的國務院令；同日下午，中國國家主席習近平接見林鄭月娥。據了解，李家超本周內會前往北京領取委任狀，但未知逗留日數，候任特首辦公室人員將隨行。

報導引述接近李家超人士指出，新政府人事多個問責職位仍未確定人選，包括外界最關注的政務司長，李家超的屬意人選能否獲開綠燈，仍有待定奪，反而財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊留任機會較高。

據聞，李家超近日與政界會面時，也感嘆擔任特首壓力不小，外界期望新政府上任後盡快有實績，他希望組成新政府上台，能立即推展工作。