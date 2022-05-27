香港行政長官林鄭月娥今出席《基本法》論壇致辭時稱，《基本法》在港實施四分一世紀，特區自成立以來，總體發展大致暢順，雖然曾歷風浪，但「一國兩制」的初心不變。

林鄭月娥引述大陸國家主席習近平2017年訪港時發表的講話，指「一國」是根本，認為「根深才能葉茂，本固才能枝榮」，強調香港作為國家不可分離的一部分，「一國」毫無疑問是核心主幹，亦是保證兩制能持續壯大發展的大前提。3年前的修例風波反映，一旦偏離「一國兩制」初心，必定會帶來災難性後果。

林鄭月娥：亞博館明轉備用 最後一批大陸醫護隊本周離港
林鄭月娥：港府架構重組擬以「三司十五局」為藍本
李家超當選特首 林鄭月娥：落實愛國者治港體制已圓滿建立
#初心 #不變 #偏離 #災難性後果 #林鄭月娥