香港行政長官林鄭月娥今出席《基本法》論壇致辭時稱，《基本法》在港實施四分一世紀，特區自成立以來，總體發展大致暢順，雖然曾歷風浪，但「一國兩制」的初心不變。

林鄭月娥引述大陸國家主席習近平2017年訪港時發表的講話，指「一國」是根本，認為「根深才能葉茂，本固才能枝榮」，強調香港作為國家不可分離的一部分，「一國」毫無疑問是核心主幹，亦是保證兩制能持續壯大發展的大前提。3年前的修例風波反映，一旦偏離「一國兩制」初心，必定會帶來災難性後果。