香港特首林鄭月娥10日表示，已展開與香港第六任特首人選李家超的交接工作，在港府架構重組方面，正等待對方的意見，自己也已表達希望盡快得到其確實看法，盼在下周討論，再交立法會審議，目前仍以今年1月公布的「三司十五局」方案為藍本。

林鄭月娥指出，距離第六任港府就職大約有50天，交接工作除了為特首當選人成立候任特首辦公室、配置人手和資源外，還有數項工作須處理。她表示，港府已經在8日把香港律政司和各政策局提交給特首當選人的資料送交候任行政長官辦公室，「李家超先生也要求如他需要補充資料便會接觸我們，我們也非常樂意為他進一步提供來自律政司和十三個政策局的資料」。

至於港府架構重組，林鄭月娥表示，目前仍以今年1月公布的「三司十五局」方案為藍本，正等待李家超對有關方案有無其他意見，故目前未能確定重組後的政府架構為何，她已告知李家超時間緊迫，希望盡快得到其確實看法。

林鄭月娥表示，港府架構重組須「走程序」，由行政會議討論和通過，再交立法會人事編制小組委員會、財務委員會審議開位及撥款，接著由立法會大會審議政府決議案，修訂司局長的職稱，「但我們不會逐條法例更改，應用香港法例第一章處理」。

林鄭月娥說，原本計劃爭取下周於行會討論，「但因香港立法會已表示會全面配合，香港立法會梁君彥主席也說過，若要再推遲一些才能有一套完整拍板的方案，看來都可做到，所以我會待特首當選人告訴我時間表應如何」。她稱，這正是「愛國者治港」選舉制度的優勢，並相信下屆港府組班方面不會待立法會大會至6月中通過才尋找人選。

另一項交接的重點工作是香港回歸25周年的慶祝活動，及7月1日的就職典禮。林鄭月娥說，相信隨著疫情穩定下來，有關活動可以展開。交接工作以外，林鄭月娥指，現屆港府在餘下50天仍有大量工作，包括取消強積金對沖、穩控疫情，及做好支援企業和香港就業情況的工作。