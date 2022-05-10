中共中央機關刊物《求是》雜誌社10日報導，香港全國港澳研究會劉兆佳、凌友詩、閻小駿3名專家分析，李家超8日當選香港特別行政區第六任行政長官，是「愛國者治港」原則得到全面落實，說明新選舉制度是一套好制度，「一國兩制」擁有強大的生命力。

全國港澳研究會副會長、香港中文大學社會學榮休講座教授劉兆佳表示，行政長官選舉「愛國者治港」原則得到全面和充分實現。無論是候選人還是選委會委員都是愛國者。發揮了推動愛國愛港力量進一步團結和壯大的作用。

全國港澳研究會理事、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩指出：「愛國者治港」是特區行政長官基本條件。李家超符合香港社會求改變、重實踐的要求。本來很早宣布參選的人士，看主動宣布退選。體現中國人歷來崇尚的「以賢者當之」的政治文明。

全國港澳研究會理事、香港大學中國制度研究中心總監閻小駿稱，此次選舉只有李家超，屬無競逐選舉，依照有關選舉法例進行。反映三點：第一是積極擁護全面落實「愛國者治港」原則。第二是期盼務實高效的特區政府，認真著手解決香港深層次問題。第三是期盼想幹事、會幹事、能幹事、幹成事的行政長官和管治團隊。

劉兆佳說，結合此前成功舉行的選舉委員會選舉和立法會選舉來看，香港新選舉制度充分彰顯先進性優越性，讓香港「一國兩制」實踐行得更穩、走得更遠。

凌友詩認為，新選舉制度是一套選賢任能的制度。符合香港實際情況、香港特別行政區憲制地位，有利於社會均衡參與、有利於發展具有香港特色的民主制度。

閻小駿表示：香港新選制符合「一國兩制」、香港實際。具體而言：第一，是香港團結的制度基石。第二，是香港穩定的制度保證。第三，新選舉制度是香港發展的制度動能。

劉兆佳指出，「一國兩制」下，香港享有的不少傳統優勢仍在。更重要的是，中央制定的眾多有利於香港長遠發展的政策措施將有助於香港的持續發展。

凌友詩表示，香港未來發展的重中之重，一是改善民生，二是人心回歸。尤其是建立青少年國家認同必須從基礎做起。第一，全面推行母語教學。第二，使用國家統編教材。第三，加強香港青少年與大陸的交流。

閻小駿稱，香港當前人心思定、人心思進、人心思通，香港社會仍存在長期困擾發展的深層次問題，包括房價高、貧富差距大、年輕人向上流動難等，社會各界期待第六任行政長官切實解決這些「頑疾」。