澎湃新聞27日報導，大陸證監會與香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）27日聯合發布公告稱，為進一步深化大陸與香港股票市場交易互聯互通機制（互聯互通），促進兩地資本市場共同發展，中國證監會、香港證監會原則同意兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯互通。

同時，證監會起草了《關於交易型開放式基金（指數股票型基金）納入互聯互通相關安排的公告》（《公告》），並向社會公開徵求意見。

大陸證監會表示，意見回饋截止時間為2022年6月10日。同時，預計方案正式實施，需要2個月左右準備時間。

澎湃新聞報導，梳理互聯互通機制拓展至指數股票型基金後，相關制度安排、投資方式規定、投資額度明確等，大陸香港互聯互通拓至ETF有五要點，制度參照股票，僅可二級市場交易：

要點一：明確互聯互通機制拓展至ETF。

要點二：明確相關制度安排參照股票互聯互通，僅可在二級市場交易，不允許申購贖回。

要點三：明確投資者識別碼安排，以及證券公司、公募基金管理人相關要求。

要點四：方案正式實施需要2個月左右準備時間。《公告》同時明確了業務實施細則相關安排。

要點五：進一步豐富交易品種，為境內外投資者提供更多的投資便利和機會。

證監會稱，考慮到上述規定未將指數股票型基金納入適用範圍，因此，需要對指數股票型基金納入互聯互通有關制度安排予以明確。