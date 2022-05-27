大陸全國人大基本法委員會主任沈春耀今早以視訊形式，在《基本法》法律論壇上以「一國兩制政策的發展與未來」為題演講，他表示時常有人關注「一國兩制」今後會否有變，及有何變化等課題。他引述國家主席習近平多次強調，中央貫徹一國兩制方針，堅定不移、不會變、不動搖，全面準確確保一國兩制在香港不變形、不走樣，始終沿著正確方向前進。

他提到「一國兩制」五十年不變只是形象化說法，認為應理解為首五十年「不能變」，五十年後就是「不需要變」。中共元老鄧小平當年多次表明，為實踐發展目標，要更加開放，既是這樣，反問怎會改變對香港的政策，強調五十年後不能變亦不需要變。

沈春耀表示，一國兩制是處理歷史遺留的香港問題最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，一國兩制在二十五年來成功實踐，充分說明這方案完全行得通、辦得到、得人心。他強調要堅定不移貫徹下去，無論遇到甚麼挑戰和困難，對一國兩制方針的信心和決心都絕不動搖。

他又指，一國兩制實踐中必然會遇到一些難以預料的新情況、風險甚至挑戰，因此在國家或特區層面都要在制度建設和發展作出積極應對，與時俱進，化解新矛盾，解決新問題，實現新發展。