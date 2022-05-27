美國國務卿布林肯在當地時間26日發表45分鐘的對華政策演講，將中美關係描述為「最複雜和最重要的關係之一」，強調美國決心避免與中國發生「新冷戰」，並強調對台政策沒有改變。對此，中國人民國際關係學院教授李慶四表示，布林肯種種內容再次反映出拜登政府上臺之後，在外交框架下很善於打輿論牌、外交牌，但最終「要觀其行」而非「聽其言」，反問美國的實際行動上，從售賣武器等哪項不是改變對台政策？打壓中國晶片發展，哪項不是在打新冷戰？

布林肯演講中表示，美國仍然致力於一個中國政策、不支持“台獨”，反對單方面改變現狀的做法，希望可以通過和平方式解決分歧。但又稱「改變的是大陸對台日益增加的脅迫」。

李慶四表示，美方所說的脅迫哪一次是大陸先採取行動，都是基於美國官方擴大對台互動層級，又或是售賣軍事武器所導致，甚至把責任甩郭給中國。

但李慶四表示，布林肯鄭重其事重複這些早說過多次的對台政策立場，某種程度表示對中國的安撫，但也是一種欺騙戰略、兩面派手法，比起前任川普政府說的很多過過嘴癮比起來，拜登政府對台行動做的更多。

至於布林肯所謂避免與中國發生新冷戰，李慶四指出也直指，美方哪項不是在搞新冷戰？很多政策措施都是瞄準長遠與中國決裂的方向，包含晶片等抑制中國高科技發展，直言不能相信布林肯那一套說法。