英國政府周四宣佈，對石油和天然氣生產商的利潤徵收25%的「暴利稅」(windfall tax)，同時宣佈對難以應付能源價格上漲的家庭提供150億英鎊(約189億美元)的一系列援助。

此措施將使每個英國家庭在能源支出上享受400英鎊的折扣，而對低收入家庭則更高。對於英國首相強生(Boris Johnson)的政府來說，此舉標誌著一個轉變；此前英國政府一直抵制暴利稅，稱此類稅收阻礙了投資。

這是英政府今年第二次採取緊急政策干預，以協助家庭應對不斷上漲的帳單。

面對政治反對派的巨大政治壓力，英國財政部長桑納克(Rishi Sunak)周四表示，能源公司正賺取鉅額利潤，而英國人民卻處境艱難。

財長對國會表示，「我們將推出一項臨時的、有針對性的能源獲利稅，但我們在新稅中增加了一項新的投資免稅額，這表示，企業將有一項新的、重大的激勵，將其利潤再投資」。「一家公司投資越多，他們交的稅就越少」。

財長並沒有將之稱為暴利稅。他說，政府將在未來12個月籌集50億英鎊，並隨著油氣價格恢復正常，而逐步停止籌資。他並未說明該計畫的其餘資金將如何融資。

桑納克還表示，將推出新的投資免稅額，將企業投資免稅額增加近一倍。

英國能源監管機構周二表示，由於全球能源價格飆升，天然氣和電力價格上限到10月將再提高40%。

其它歐洲國家政府也投入了數百億歐元來降低能源價格。