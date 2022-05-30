蔡淑臻劇中跟恩師夏靖庭鬥志對決專業醫療知識。（公視提供）

蔡淑臻劇中跟恩師夏靖庭都是大吃貨。（公視提供）

朱軒洋劇中暖心照顧壓力很大的蔡淑臻。（公視提供）

朱軒洋劇中與蔡淑臻起了爭執。（公視提供）

朱軒洋劇中是大暖男。（公視提供）

公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，本周將迎來大結局，上周六（28日）播出7、8集，劇情大轉折揭露女主角蔡淑臻不開刀的殘酷真相，飾演蔡淑臻的恩師「老狐狸」夏靖庭驚喜登場，收視率分別為1.31、1.44、超過68萬名觀眾收看。不僅正片吸引觀眾，就連片尾的彩蛋也深受青睞，本周收視高峰為1.66，落在師徒倆於醫院走廊不停偷吃別人的食物，一鏡到底拍攝大展吃貨能力。兩人也對決醫療專業知識，一來一往的鬥智比賽讓人看得大呼過癮，卻在最後一項考題偷藏洋蔥，竟要蔡淑臻幫他開刀，讓網友直呼「拜託一定要是好結局」、「不要是最後一堂課啊！」

蔡淑臻開播初登場就擺明「不開刀」，最新兩集終於解開她PTSD（創傷後壓力症候群）的真相。蔡淑臻分享，劇中PTSD的症狀是還原小說的內容，包含手抖、覺得噁心，特別是心理狀態「不知道這一刀下去，究竟是救了他？還是害了他？」許乃涵飾演的護理長同樣在家庭和工作雙重壓力下崩潰，點出女性醫護在職場遭遇的困境。原著作者小劉醫師坦言：「醫療最懂人體極限，可是醫療人員卻往往被逼超過了極限。」沈重的劇情讓觀眾看了「心好痛」，今天也釋出本劇片尾曲《陌生的瞳孔探險》故事版MV，讓演唱者柯泯薰療癒的歌聲陪伴大家平復激動的心。

劇中蔡淑臻的恩師夏靖庭登場方式比愛徒更暴走，他在火車上原想好意提醒女乘客走光，沒想到卻反被誤認為變態捉進警察局。導演賴孟傑強調：「很多網友都說這太誇張，但其實是張再興的親身經歷，當下聽到這個故事覺得太棒了，我一定要放進劇本！」小劉醫師則補充，劇中的師徒醫學對決，真的也是平常醫師之間會有的鬥智互動，蔡淑臻即興加入饒舌感，帶有節奏感地唸出一連串的醫療專有名詞，讓觀眾看得津津樂道。片尾彩蛋夏靖庭和蔡淑臻一鏡到底的偷吃食物馬拉松，從正餐吃到點心，更在網路上引起熱烈討論「這段好可愛」、「變魔術啊」、「到底吃了多少東西？」導演賴孟傑特別感謝夏靖庭：「夏哥其實平常吃素，為了演出狂吃肉，真的很敬業！」

風田幫村民義診檢查乳房橋段同樣引起熱議，畫面中用各種蔬果呈現女性的乳房，讓網友大讚「太有創意」、「這樣表達方式有夠好笑！」風田也自爆狂笑場，像跟海裕芬對戲時她會一直開玩笑說：「捏一捏，不要害羞」即興的表情和台詞逗得他頻頻笑場。導演賴孟傑透露，其實靈感是來自小劉醫師，她表示：「如果要表現惡性乳癌的話，表面會凹凸不平，就像苦瓜或花椰菜。」海裕芬也特別感謝導演：「謝謝給紅姨觸診時的示意蔬果是木瓜！」