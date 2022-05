朴贊郁以《分手的決心》拿下坎城影展最佳導演獎。(摘自YouTube)

《嬰兒轉運站》宋康昊及《聖蛛》查赫拉阿米爾易卜拉希米分別奪下坎城影展影帝和影后。(摘自YouTube)

為期12天的「第75屆坎城影展」台灣時間29日凌晨圓滿落幕,最佳影片「金棕櫚獎」頒給瑞典導演魯本奧斯倫執導《無限悲情》(Triangle of Sadness),這也是他繼2017年的《抓狂美術館》後,再度拿下金棕櫚獎。而今年更是韓流發威,不只影帝頒給《嬰兒轉運站》宋康昊,讓他創紀錄成為首位榮獲坎城影帝的韓國男星,朴贊郁也憑藉《分手的決心》拿下最佳導演獎,是他第3度在坎城影展奪獎,2人致詞時更不忘提及幕後出資集團「CJ娛樂」,讓CJ娛樂被網友笑說是本屆最大贏家。

55歲韓國演技派男星宋康昊以《嬰兒轉運站》(Broker)勇奪影帝,成為首位榮獲坎城影帝的韓國男星,這也是他連續3屆參與盛會,主演《寄生上流》2019年榮獲最大獎「金棕櫚獎」、去年還擔任評審團主席,也被韓媒稱作是「坎城的男人」,巧合的是,首位拿下坎城影后的韓國女星全道嬿當年奪獎作品《密陽》,男主角就正好是宋康昊。另外,該片也拿下會外賽「天主教人道精神獎」;41歲伊朗影后查赫拉阿米爾易卜拉希米(Zar Amir Ebrahimi)憑藉《聖蛛》(Holy Spider),打敗《分手的決心》湯唯、《好戲登場》(Showing Up )蜜雪兒威廉姆斯(Michelle Williams)等多位強敵,爆冷拿下影后。

其他獎項部分,呼聲極高的比利時片《親密》(Close)、法國名導克萊兒德尼新片《正午之星》(The Stars at Noon)並列評審團大獎;導演朴贊郁繼《原罪犯》及《蝙蝠:血色情慾》拿下評審團大獎後,今年再以湯唯、朴海日主演《分手的決心》勇奪最佳導演獎,該片也在本屆場刊《銀幕日報》中開出最高分3.2,被看好有望繼續「衝奧」;至於坎城影展常勝軍達頓兄弟(Dardenne Brothers)以《托里與洛基塔》(Tori et Lokita)拿下75週年大獎;最佳劇本由塔利克薩勒赫執導阿拉伯語電影《天堂來的男孩》(Boy from Heaven)奪下;評審團獎則頒給《八座山》(Le otto montagne)、《驢叫》(Hi-Han)。