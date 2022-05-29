朴贊郁以《分手的決心》拿下坎城影展最佳導演獎。（摘自YouTube）

《嬰兒轉運站》宋康昊及《聖蛛》查赫拉阿米爾易卜拉希米分別奪下坎城影展影帝和影后。（摘自YouTube）

為期12天的「第75屆坎城影展」台灣時間29日凌晨圓滿落幕，最佳影片「金棕櫚獎」頒給瑞典導演魯本奧斯倫執導《無限悲情》（Triangle of Sadness），這也是他繼2017年的《抓狂美術館》後，再度拿下金棕櫚獎。而今年更是韓流發威，不只影帝頒給《嬰兒轉運站》宋康昊，讓他創紀錄成為首位榮獲坎城影帝的韓國男星，朴贊郁也憑藉《分手的決心》拿下最佳導演獎，是他第3度在坎城影展奪獎，2人致詞時更不忘提及幕後出資集團「CJ娛樂」，讓CJ娛樂被網友笑說是本屆最大贏家。

55歲韓國演技派男星宋康昊以《嬰兒轉運站》（Broker）勇奪影帝，成為首位榮獲坎城影帝的韓國男星，這也是他連續3屆參與盛會，主演《寄生上流》2019年榮獲最大獎「金棕櫚獎」、去年還擔任評審團主席，也被韓媒稱作是「坎城的男人」，巧合的是，首位拿下坎城影后的韓國女星全道嬿當年奪獎作品《密陽》，男主角就正好是宋康昊。另外，該片也拿下會外賽「天主教人道精神獎」；41歲伊朗影后查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zar Amir Ebrahimi）憑藉《聖蛛》（Holy Spider），打敗《分手的決心》湯唯、《好戲登場》（Showing Up ）蜜雪兒威廉姆斯（Michelle Williams）等多位強敵，爆冷拿下影后。

其他獎項部分，呼聲極高的比利時片《親密》（Close）、法國名導克萊兒德尼新片《正午之星》（The Stars at Noon）並列評審團大獎；導演朴贊郁繼《原罪犯》及《蝙蝠：血色情慾》拿下評審團大獎後，今年再以湯唯、朴海日主演《分手的決心》勇奪最佳導演獎，該片也在本屆場刊《銀幕日報》中開出最高分3.2，被看好有望繼續「衝奧」；至於坎城影展常勝軍達頓兄弟（Dardenne Brothers）以《托里與洛基塔》（Tori et Lokita）拿下75週年大獎；最佳劇本由塔利克薩勒赫執導阿拉伯語電影《天堂來的男孩》（Boy from Heaven）奪下；評審團獎則頒給《八座山》（Le otto montagne）、《驢叫》（Hi-Han）。