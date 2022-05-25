湯唯在電影中飾演離奇身亡的死者妻子宋瑞萊。（車庫提供）

《芳香嶺》導演席沙克（左）、女主角吳可熙在坎城合體亮相。（劇組提供）

韓國名導朴贊郁執導的懸疑愛情電影《分手的決心》，請來影后湯唯、青龍影帝朴海日共譜禁忌之戀，將於7月22日在台上映。《分手的決心》是朴贊郁第4度進軍坎城影展競賽部門的作品，23日在影展首映後獲得觀眾全場起立鼓掌8分鐘的好評。隔日記者會上，湯唯飾演的主角「瑞萊」，更被視為能獲得本屆坎城影展影后的最強人選。

對此湯唯表示：「我引用昨天編劇對我說的話：『來坎城前，很希望能以這部電影獲得獎項，但在這欣賞完電影後覺得就像已經得獎了！』這就是我的回覆。」而對於和朴贊郁首次合作的心情，湯唯開心表示世界首映會結束後，我向導演說謝謝導演完整了我人生的一部分，我想藉這個機會再次感謝導演。」

另坎城電影市場展也於25日劃下句點，文策院今年以實體與線上同步參展，更首度舉辦台灣電影交流聚會，聚集超過150位貴賓，包含導演趙德胤、演員吳可熙、製片人王琮、王思靜、郭曉慶等台灣影人，以及駐法國台灣文化中心胡晴舫主任等參與。文策院同時也公布台法合製案《芳香嶺》，由名導阿布代拉曼席沙克擔任導演，台灣女演員吳可熙擔綱女主角，預計於今年7月在台開拍。