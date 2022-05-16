蔡淑臻克服心魔重執手術刀，展現專業刀法。（公視提供）

蔡淑臻穿上道士袍架式十足。（公視提供）

蔡淑臻穿上道士袍大跳光劍舞。（公視提供）

蔡淑臻、杜姸腳底都染紅。（公視提供）

湯志偉、曾珮瑜上演「第一支舞」。（公視提供）

朱軒洋將楊麗音五花大綁。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》開播好評不斷，上周六（14日）播出第3、4集，收視率分別為1.46和1.81，最新劇情高潮迭起笑鬧之餘也藏了洋蔥，惹哭超過78萬人次。蔡淑臻飾演的小劉醫師原先堅持不開刀，終於克服心魔展現專業刀法，動人演技讓觀眾狂拿衛生紙直呼「這一段好好哭！」本周還有一大彩蛋是擁有百萬粉絲的白癡公主特別客串一角，身為粉絲之一的導演賴孟傑表示想給觀眾驚喜，網友開心地說：「導演成功了，看到癡癡真的驚訝！」

第3、4集收視高峰來到2.06，落在朱軒洋和張再興這對宮廟活寶身上，朱軒洋一口氣做了14盤不同風味的紅燒肉要張再興試吃，沒想到其中一盤是加了奇臭無比的鯡魚罐頭，張再興吃下去馬上吐出來，更氣的要找朱軒洋理論，沒想到兩人爭執竟釀成意外得進醫院急救。

許乃涵飾演的護理長即將臨盆還得在急診室奔波，最終不只羊水破了，還大量出血，緊急場面讓網友看了超緊張：「醫護人員太辛苦，36週還不能待產」、「醫護過勞真的讓人難受」劇中蔡淑臻使用台大醫院婦產科名醫施景中發明的「王蟲縫合法」，她不只親自上陣，快且精準的動作也大受好評，蔡淑臻特別感謝施醫師：「開拍前有向施醫師請教，他真的鉅細靡遺地教了我好幾遍」施醫師也準時收看播出，並在臉書分享「女主角看到小嬰兒順利救活，喜極而泣，真是我心情的寫照。」蔡淑臻、杜姸映後直播時說道，護理長生產是血量很多的一台刀，拍到最後滿地都是血，兩人的雙腳都被染紅。敬業的蔡淑臻劇中一場打點滴的戲，更是自告奮勇被針戳，她特別強調「畫面中看到的血都是真的」，讓網友直呼「好勇敢！」

蔡淑臻不僅身穿醫師袍，還穿上道士袍對「陣」下藥解救迷信的楊麗音，她揮舞香火，嘴裡噴水又噴火，還搞笑跳起光劍舞，網友大讚「超有架勢」、「光劍都出來了有夠鬧！」蔡淑臻爆料，光劍是導演賴孟傑出的臨時考題，她也真如同劇中台詞所說，所有的步伐、動作都是在YouTube看影片學的。深信自己是「中邪」的楊麗音先是被乩童朱軒洋五花大綁，接著又被蔡淑臻朝臉上噴水，蔡淑臻說因為導演賴孟傑指定要是水霧狀，回家真的練習很多次還拍成影片給導演看。

播出後廣受好評的還有湯志偉與曾珮瑜的「第一支舞」，驚喜登場的評鑑委員曾珮瑜原來和院長有過一段戀情，因為吃醋而酸院長「平常都沒在保養電梯、只保養學妹」引發熱議被列為經典佳句！另一對「田興CP」更是粉紅泡泡不斷，風田細心幫張再興縫合傷口，導演賴孟傑特別將風田以偶像般呈現，讓本人直呼超尷尬。風田更爆料，現場拍攝的時候，以為女生會說「哇好帥！」結果沒想到全場都在憋笑，攝影師更是笑到拍不下去。

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》故事改編自劉宗瑀醫師的同名小說，外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。

《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，《噬罪者》導演賴孟傑執導，蔡淑臻、朱軒洋、風田、杜妍、蘇瀅、許乃涵、湯志偉、楊麗音、海裕芬、鄭志偉、張再興共同演出，全劇10集，每周六晚間9點於公視一次播出2集。