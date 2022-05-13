（取自焦糖哥哥陳嘉行臉書）

有網友自稱「積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體」，「焦糖哥哥」陳嘉行回應：「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」有毒理學專家認為，身為公眾人物，請負起社會責任謹言慎行；也有醫師指出，「焦糖這次真的是炸鍋了，這樣的言論只會白白送槍給對手」，「叫你共存，不是叫你故意白目去招惹它！」

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行11日宣布確診，有網友留言自稱積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體；焦糖哥哥陳嘉行回應：「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

有網友在焦糖臉書留言說，自己積極去染疫，確診後又積極傳染給家人，用隔離期間達成全家確診成就。該網友認為，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說則是天然的Omicron第一劑疫苗，10天後全家就都有超級抗體。

該網友還強調，麼好的天然疫苗，認真鼓勵還沒染上的，快點想辦法讓自己染一染，早染早享受，「染上才知道Omicron的好」。

焦糖也在該則留言下面表示，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼白，這樣講會被操作，但懂的人都懂」。

不過，毒理學專家招名威教授認為，身為公眾人物，請負起社會責任謹言慎行，「積極染疫」是很無知的提議，第一造成醫療量能過載，醫護人員也是人，需要休息，一旦有一位醫護染疫隔離，代表其他同事要照顧的患者倍增。

招名威指出，不是每個人身體都能承受所謂的天然抗體。我們要共存，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急共存短時間造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以「軟共存」，畢竟事緩則圓。

另外，有醫師在其臉書「東村誠醫師的診療室」認為，「叫你共存，不是叫你故意白目去招惹它」，「自己人幹傻事說傻話，我們自己先處理，而且炮得比外人還要凶。

「東村誠醫師的診療室」指出，焦糖這次真的是炸鍋了，這樣的言論只會白白送槍給對手，然後更添亂、更加速醫療崩壞的速度。他強調，這根本是在賭命，叫你共存，不是叫你故意白目去招惹它，想要挑戰達爾文的天擇論。「只靠網路空降、空氣聲量，是無法化成實質選票和支持的。」