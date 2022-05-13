為紓緩採檢量能，中央流行疫情指揮中心宣布，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象若快篩陽性，經醫事人員視訊看診確認就等於確診，不過台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇實際操作後忍不住痛批，「台灣視訊看診發展真的落後到爆」，認為視訊看診的自動把關機制、醫令系統等4大問題應改進，否則未來到疫情高峰時，醫護們的作業量只會更多。

姜冠宇在個人臉書粉專發文分享，實際操作視訊看診後遇到的4大問題，更痛批「台灣視訊看診發展真的落後到爆」。他指出，因視訊看診沒有自動把關機制，導致許多非居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象被迫退掛；醫令系統也應先設好醫囑、診斷碼套餐、法傳上傳代入等，才能加快看診流程，「醫院還有工程師可以協助調整，診所可能做不到」。

另外，視訊看診過程會使用到LINE視訊，但許多病患LINE的ID都非中文名，導致醫護人員必須花一堆時間核對人名，加上看診過程需全程錄影，且結束後必須手動存檔，增加繁瑣度。

姜冠宇無奈表示，一次視訊看診要使用3個不同系統，下診後還要逐一整資料並存檔，「全都不是同一個平台可以自動化完成」，導致一個下午最多只能看20到25位病人，其中還不包括視訊看診到一半，才發現資格不符合而被退掛的人。

視訊看診狀況不斷，讓姜冠宇不禁疑惑，「為什麼台灣的視訊診可以這麼糟糕？」也擔心目前台灣疫情還沒到達高峰，但疫情高峰時的作業量可能會再多10倍，醫護們恐無法負荷。

不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象「快篩陽性即確診」，本來應透過視訊看診等方式確認，但考量年長者使用視訊有困難或不習慣，因此加開管道，明（14日）起可由親友代為至診所看診確認。