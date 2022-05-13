台灣疫情持續延燒，中重症死亡人數不斷增加，而胸腔科醫師蘇一峰則說，最近死亡人數增加了，還有好幾例是在家就陷入昏迷，直到死了以後才確診的案例，提醒大家年長者免疫反應弱，很多人染疫後都不會發燒，但如果出現喘或意識變差都要小心。

蘇一峰昨在臉書發文表示，死亡人數增加了！最近有幾例是在家昏迷死亡，直到死了才確診的案例，大家自己要小心，特別是年紀大的長者們，老人免疫反應較弱，感染反而不容易出現高燒的症狀，因此老人如果開始喘或意識變差都要小心是重症。.

貼文引起網友討論，「新冠肺炎本來就很容易病情急轉直下的，一直灌輸只是類感冒症狀的觀念是會要人命的」、「 有血氧機的還是有空就量一下吧」、「轉重症如果人不在醫療機構一個晚上就走了吧？」

台灣昨暴增17例死亡，其中有2位70多歲的女性在家昏迷，送醫後搶救無效死亡，被送去醫院以後採檢才確診，個案本身都沒發現自己有染疫；前天（11日）那天台灣增加8個本土案例，其中有3人都是在家昏迷，送醫後急救無效，後續PCR採檢才發現陽性確診。對此，指揮中心也提醒說，老人病情變化快速，要注意相關症狀的變化。