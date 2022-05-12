中重症比例。（圖／指揮中心提供）

中重症+79人！3重症在家昏迷病逝 未滿10歲男童呼吸窘迫送加護病房

國內今新增61例中症、18例重症、17例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，年齡介於60多歲到90多歲，，其中15例有慢性病史，確診日介於4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。大部分有慢性病史，其中有3人在家中出現緊急症狀送醫死亡。

羅一鈞表示，一名70多歲的女性在家中昏迷，送醫急救無效死亡，到醫院採檢陽性確診，個案署於發病到死亡都在同一天；另一人70多歲女性，在家裡暈倒送醫，生命徵象不穩，急救無效死亡，最後在醫院採檢確診。上述兩人都是不知道自己本身有染疫。

羅一鈞指出，另一位是先前因為跌倒去醫院急診治療，採檢結果是陽性，回家居家照護，在家隔離4天後病逝家中，司法相驗診斷為新冠肺炎死亡，沒有慢性病史。

羅一鈞說，其餘6例重症個案，有一名幼兒園年紀、小於10歲的男童，本身無慢性病史，未接種過疫苗，因臉部的神經肌肉系統住院做腦部檢查，住院期間採檢發現確診，後續出現呼吸窘迫，目前住在加護病房，使用呼吸器，也有使用瑞德西韋、類固醇治療。

截至目前，國內共累計57萬870例確診、968例死亡。今年以來累計的本土個案中，有99.79％為輕症及無症狀、0.17％為中症、0.04％重症，重症個案中共115人死亡。