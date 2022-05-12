本土疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今天聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處」。衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例數將持續增加，進入廣泛社區流行，病例數持續快速增加，疫情尚未達高峰，本土中重症病例數及死亡數預期上升。

衛福部報告指出，疫情高峰預計會落在5月中下旬，為強化防疫量能，自今日起，居家隔離／檢疫、自主防疫對象快篩陽性並經遠端醫療確認即為確診，以維持病例監測及採檢量能；居家照護者距發病日／採檢日達7天，無須採檢即可解隔，入住醫院、集檢所、防疫旅館者及中重症住院患者解隔條件亦已放寬；同時調整密切接觸者匡列，改以重點疫調、最小匡列為原則，並取消居隔電子圍籬。

另外，擴大篩檢網路，除開放全國704家社區定點診所醫師診斷後發給快篩、增設指定社區採檢院所達387處外，另有190家基層醫療院所加入提供快篩陽性者PCR採檢服務，以分流篩檢作業。

不同於過去衛福部報告，會列出預估下周單日確診數量推估平均值及最大值，此次未列預測值，僅列出累計病例統計。

快篩劑整備部分，快篩實名制目前販售家數共4965家，包括藥局4886家；偏鄉衛生所79家，截至5月10日已到貨4399.6萬劑，已販售2716萬劑；公費篩檢供應，徵用與緊急採購國內外家用快篩，供居隔／檢者及地方政府防疫需求。此外，開放個人少量自用輸入，民眾6月30日前可便捷通關，每人限1次不超過100劑。

為方便民眾快速取得快篩試劑，本周起北北基桃四大超商及八大通路開放快篩試劑，開賣首日實際配送銷售率100％、前天90.99％、昨天81.94％，政府將視快篩試劑在各通路銷售情況，並評估縣市需求調整通路上架方案。