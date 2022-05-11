台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市10日再增5名確診者入住加護病房。（台中市政府提供）

台中市10日醫院快篩陽得來速採檢、診所PCR得來速採檢、兒童得來速採檢三項得來速服務一整天共採檢2381人。（台中市政府提供）

台中市居家照護統計截至5月11日10點，16085 位已收案居家照護。（台中市政府提供）

台中市11日新增3356例新冠病毒本土個案，再增5例中重症患者入住負壓加護病房，包含1名百歲人瑞，累計目前仍有12名確診者在加護病房救治，3人在插管救治中；台中市長盧秀燕在記者會中也表示，按照中央預估，這波疫情的高峰，可能就在下周，請市民多留意自己與家人的健康。

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市新增11日新增3356例新冠病毒本土個案，其中12歲以下兒童有452人佔13.5％，而12至65歲有673人佔79.7％，65歲長者則有231人佔6.9％。

中市並新增5名中重症患者入住加護病房，年歲從60歲到100歲，累計目前仍有12名確診者在加護病房救治中，其中3人插管；其中百歲阿嬤是5月2日住院，未有接種疫苗紀錄，10日突出現呼吸喘急轉進加護病房使用高流量呼吸器治療。

而昨（10）日醫院快篩陽得來速採檢1897人，兒童得來速採檢278人，診所PCR得來速採檢206人，三項得來速服務一整天共採檢2381人。有關居家照護統計，截至11日上午10 點，已送出18732 位進行評估，其中16085位（85.87％）已收案居家照護，累計健康關懷為57815人次，視訊診察 1647人，送藥到府712人；專責病床部分，病床數共 898床，其中已使用數為326床（36.30％）、可使用數為572床（63.70％）。