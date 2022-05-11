草屯、南投、埔里鎮確診人數都已突破300，竹山、名間確診數也在百人以上，而偏鄉像是仁愛鄉、信義鄉也都將接近百人。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

南投縣11日新增358例確診個案，這波疫情累積確診人數來到1768例，多數都屬於輕症或無症狀患者，衛生局表示，縣內這波疫情共有4位中重症患者，其中3名僅接種過1劑，1名曾未接種過疫苗，呼籲民眾還是要施打疫苗，防止中重症的產生。

南投縣目前居隔人數985例，11日解除隔離為388例，居家照護人數還有1118例，其中草屯、南投、埔里鎮確診人數都已突破300，竹山、名間確診數也在百人以上，而偏鄉像是仁愛鄉、信義鄉也都將接近百人。

衛生局表示，縣內4位中重症患者，其中2位有慢性疾病、包括癲癇、高血壓、糖尿病史，另外2位則沒有慢性病，年齡則介於60至80歲之間，由此可知疫苗未打滿3劑的民眾，轉成中重症的機會高很多。

衛生局說，目前縣內感染源多以家庭感染、或感染源不明居多，特別是不乏小朋友遭不明感染源感染後，又傳給同住家長，目前縣內有意接種兒童莫德納的比例為22％左右，認為還是偏低，呼籲家長疫苗種類無絕對優劣，越早打越好。

縣長林明溱也提醒，疫情發展變化多端，縣府會滾動式調整防疫措施，防疫工作人人有責，呼籲全民要配合縣府相關防疫作為，盡速完成疫苗接種，在口罩、勤洗手、保持社交距離，是安全防疫的不二法門，保護自己保護別人，共同為防疫安全努力。