【LIVE直播】本土確診破5萬7？ 陳時中最新說明｜2022.05.11

連兩天破五萬例！本土+57188 新增8人死亡、境外添28

新冠肺炎疫情嚴峻，國內今新增5萬7188例本土個案，較昨日成長1成2，另新增28例境外移入個案。確診個案中新增8人死亡。累計從2020年至今，國內總病例數正式突破50萬人。

對於這波疫情高峰是否會落在5月下旬，並在6月中旬結束？指揮中心指揮官陳時中表示，大家都有特定的數學模型、參考資料，包括紐西蘭、新加坡、南韓、香港、日本的疫情都是我們所關心的，我們有些可以參考的就盡量參考，這都是我們重視的訊息。

指揮中心表示，今日新增5萬7188例本土病例，以新北市1萬9620例居多，其餘破千縣市依序為桃園市9751例、台北市8265例、台中市3356例、高雄市3153例、台南市2073例、基隆市1825例、新竹縣1444例、屏東縣1222例、花蓮縣1018例。

其他未破千例確診的縣市為新竹市996例、宜蘭縣979例、彰化縣934例、苗栗縣650例、雲林縣476例、南投縣358例、臺東縣357例、嘉義縣313例、嘉義市205例、澎湖縣117例、金門縣59例、連江縣17例。

至於28例境外移入個案，來源國都在調查中，入境日介於今年5月3日至5月10日。

隨著病例數增多，國內今新增60例中症、9例重症、8例死亡個案，死亡個案為2男、6女，介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、6例具慢性病史、5例無疫苗接種。確診日介於今年4月30日至5月9日，死亡日期介於5月2日至5月8日。從2020年至今，國內共累計50萬5455例確診、951例死亡。