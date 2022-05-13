【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新冠肺炎在台灣的疫情繼續加溫，5月12日的確診人數，已經突破了65446人。先前5月7日的確診人數排名全球第二，5月9日、10日的單日新增確診人數，更登上世界第一。

隨著確診人數暴增，各大醫院的負擔幾乎都超量，許多醫院門口都有大排長龍的情況，過去幾天多日大雨，民眾無奈必須在雨中排隊等候，不少人感嘆很心酸。

記者5月12日來到位於新北市新莊區的衛生福利部台北醫院，發現要來進行PCR檢測的民眾，已經排成長長的人龍，由於雨勢很大，民眾即使撐傘，還是全身濕透，有民眾說，感覺不舒服，快篩陽性，才來PCR檢測，沒想到自己的人生當中，居然會有生病了還要來淋雨排隊的一天，想起來就覺得很心酸。

排隊的中年男子林姓民眾說，他平常身強體壯，這幾天因為發燒喉嚨痛，都覺得超不舒服，在大雨中撐傘排隊吹風的感覺更不舒服，看到隊伍中有老弱婦孺，更讓人同情。

儘管大雨中排隊很辛苦，已經做完PCR檢測正要離開的林姓民眾也說，現在疫情持續發燒，但是在這種非常時期，排隊的民眾都知道醫護人員非常辛苦，有不少民眾都會主動說謝謝，讓人很感動。