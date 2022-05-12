「核酸採樣員」工作成熱門！大陸今年以來由於Omicron變異株讓疫情再度蔓延，促成常態化核酸檢測在多個城市鋪開。按照目前推行檢測的配置條件來看，即便僅考慮城市人口，若推展到全國範圍時，全大陸至少將新增75萬個檢測點。所需核酸採樣員更至少在百萬人以上。這也讓各地徵才條件陸續出爐，上海甚至有公司開出每日薪酬1000元（人民幣，下同）的優異條件。

據第一財經引述大陸多家招聘網站發現，近一段時間，類似「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」等招聘資訊十分密集。光是觀察11日晚間，在前程無憂招聘網上，僅上海一地就已經登出了數十條當日的招聘資訊。

甚至有些地方衛健部門也公開招聘核酸採集員，且條件相對寬鬆。據《錢江晚報》報導，杭州多個社區衛生服務中心發佈招募核酸採樣兼職志願者的消息，要求有醫學相關專業背景，待遇每天300元到500元不等，用工時間有些暫定一個月，有些則未注明。

更有上海某醫療投資管理公司招募「核酸檢測採樣護士」，要求有護士證，有核酸採樣經驗。開出每天薪酬1000元的優異條件，不僅提供年終獎金、定期體檢、免費住宿和「五險一金」，甚至有員工旅遊、股票期權。

另據上海證券9日發佈行業週報指出，北京、上海、杭州、寧波等地已陸續發布核酸檢測要求，並加碼建設常態化核酸檢測點，其中杭州地區已佈設1萬個免費核酸採樣點，並要求市民每48小時測一次核酸。

若按杭州人口數量測算，約1200人對應一個檢測點的比例，僅考慮城市人口，全大陸範圍內至少將新增75萬個檢測點，並相對應需要核酸採樣員至少百萬人以上。