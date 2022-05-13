本土個案連環爆，一名女網友透露，她的媽媽先染疫了，隨後她也驗出陽性，卻只能與老公和小孩關在一起，最後眼睜睜地看著原本沒有症狀的小孩開始發燒、抽搐，甚至是臉色發青，兩度送醫都只有拿藥就被送回家，看著孩子重病卻求助無門，診所不收，醫院也進不去，難道真的要昏迷才能進醫院嗎？引起網友熱烈討論。

朱學恆昨在臉書轉貼網友的來信說，女網友的媽媽先確診，他們自主申報了密切接觸者，結果因為地址填在樓上，就被排除不算是居家隔離，然後沒隔多久她也陽性，而她與先生和2個小孩只能全部關在一起。

女網友崩潰地說，眼睜睜看著原本沒有症狀的孩子開始發燒，1歲的兒子在5月6日高燒到40度，送到馬偕急診室，急診大排長龍，她的先生只能獨自背著高燒的孩子在外面等待，等了3個小時後終於等到醫師開藥請他們回家。

女網友表示，自此孩子便一直高燒，每次燒到40度，他們都只能自行用退燒塞劑強迫降溫，但藥效過了孩子又會燒起來，甚至還會開始抽搐。5月10日兒子半夜發高燒，開始抽搐、噁心與面色發青，他們立刻叫了救護車送醫，同樣在急診室外等了2個小時，醫生說沒有病床，又拿了藥被醫生遣回。

女網友透露，她們看著孩子越來越不吃東西、活動力越來越差，還要等到他昏迷才能進到醫院？1歲的孩子重病了，竟然求助無門，診所不能收，連醫院都進不去，為什麼政府將他們置於如此境地？

貼文引起網友討論，「還有更多這樣無助的家庭，這到底是什麼超前部署」、「原來共存就是棄守！對於未滿12歲的小孩子來說，根本是屠殺」、「小孩都已經發燒還抽搐了，為什麼被趕走」、「這樣為什麼還不能住院？專責病房不是還有很多嗎？」

而朱學恆先前也發文說，這才是基層人民現在真正的狀況，哪是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與防疫指揮官陳時中可以理解的？大家加油，我們要彼此保重。